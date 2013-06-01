Голова НБУ бере участь у зборах групи країн МВФ та Світового банку в Тбілісі

У Тбілісі сьогодні розпочалися щорічні збори групи країн-членів Міжнародного валютного фонду та Світового банку під головуванням Нідерландів, у яких бере участь українська делегація на чолі з головою Національного банку України Ігорем Соркіним.

Про це повідомили УНІАН у у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Загалом у зборах беруть участь делегації з 15 країн світу.

Учасники обговорили актуальні питання взаємодії банківських установ в сучасних умовах, а також розглянули нову стратегію Світового банку, метою якої є боротьба з бідністю та сприяння процвітанню.