Голова НБУ бере участь у зборах групи країн МВФ та Світового банку в Тбілісі
17:18, 01 червня 2013Фінанси
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У Тбілісі сьогодні розпочалися щорічні збори групи країн-членів Міжнародного валютного фонду та Світового банку під головуванням Нідерландів, у яких бере участь українська делегація на чолі з головою Національного банку України Ігорем Соркіним.
Про це повідомили УНІАН у у прес-службі Міністерства закордонних справ України.
Загалом у зборах беруть участь делегації з 15 країн світу.
Учасники обговорили актуальні питання взаємодії банківських установ в сучасних умовах, а також розглянули нову стратегію Світового банку, метою якої є боротьба з бідністю та сприяння процвітанню.
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