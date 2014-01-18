Хорватія не потребує міжнародної фінансової допомоги, незважаючи на те, що намагається впоратися з економікою, що скорочується, заявив глава Центробанку країни, розвіявши чутки про те, що наймолодшому члену ЄС буде потрібна допомога Міжнародного валютного фонду, щоб підтримати стабільність.

Країна приєдналася до блоку, після того як протягом 10 років намагалася виконати умови ЄС, пишуть Вести.ru. Входження Хорватії до блокe зміцнило політичну стабільність у регіоні, де йшли війни після розпаду колишньої Югославії.

Однак минулого року на фінансових ринках з'явилися побоювання, що Хорватії знадобиться допомога від МВФ і ЄС через слабке фінансове становище і невиразні перспективи відновлення.

Валютні резерви відносно малі, і це спонукало багатьох економістів заявити про те, що країна може звернутися до МВФ.

Невелика балканська країна з кількістю населення 4,3 млн самостійно вирішить економічні проблеми без сторонньої допомоги, заявив глава Центробанку Хорватії Борис Вуйчич.