Moody's підвищило рейтинг Ірландії до інвестиційного

Рейтингове агентство Moody's підвищило суверенний рейтинг Ірландії до інвестиційного рівня, прогноз за рейтингом було змінено на “позитивний”, пишуть Вести.ru.

За даними офіційного прес-релізу, агентство Moody's підвищило рейтинг Ірландії з "Ba1/NP" до "Baa3/P-3". Згідно з методологією виставлення кредитних рейтингів Moody's оцінки "Baa3" і вище відповідають "інвестиційному" рівню.

Агентство Moody's стало єдиною з трьох основних рейтингових компаній, яка знизила суверенний кредитний рейтинг Ірландії до "сміттєвого" статусу в липні 2011 р. Standard&poor's і Fitch зберегли кредитні оцінки Ірландії на "інвестиційному" рівні, незважаючи на проблеми у фінансовому секторі та обвал на ринку нерухомості в країні.

У середині грудня 2013 р. Ірландія вийшла з антикризової програми ЄС і МВФ, яка була ініційована на прохання її влади. Міністр фінансів країни Майкл Нунан заявив, що сподівається на перегляд кредитного рейтингу Ірландії з боку Moody's зі "сміттєвого" на "інвестиційний".

Державні або корпоративні облігації з "інвестиційним" рівнем оцінки (investment grade) вважаються активами з порівняно низькими ризиками дефолту.