Сукупний капітал узбецьких банків зріс за 2013 рік на 25%

Сукупний капітал комерційних банків в Узбекистані зріс за 2013 рік на 25%, а порівняно з 2000 роком - більш ніж у 46 разів, повідомив президент республіки Іслам Карімов, пише РИА Новости.

"У результаті сьогодні рівень достатності капіталу банків становить 24,3%, що в три рази перевищує вимоги Базельського комітету з банківського нагляду, прийняті на рівні 8%", - сказав Карімов, виступаючи на засіданні уряду в п'ятницю.

Він зазначив, що ліквідність банківської системи перевищує 65%, що в 2,2 рази вище загальноприйнятої у світовій практиці оцінки "високий". На частку внутрішніх джерел припадає близько 80% всієї суми кредитного портфеля.

"Особливого визнання заслуговує доступність банківських послуг. Так, на 100 тисяч дорослого населення припадає 49,7 банківських установ, а на тисячу людей відкрито 1028 банківських рахунків, що за міжнародними нормами відповідає оцінці "високий", - повідомив президент.