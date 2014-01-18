Президент США підписав бюджет уряду в 1,1 трлн дол.

Президент США Барак Обама підписав указ про фінансування роботи уряду і держустанов до 30 вересня - кінця поточного фінансового року, повідомляє Лента.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Витрати на роботу уряду, згідно з підписаним Обамою указом, складуть 1,012 трильйона доларів. Ще 92 мільярди доларів виділяється на військові операції за межами США, а 6,5 мільярда доларів резервуються для ліквідації надзвичайних ситуацій природного характеру.

Раніше законопроект про фінансування роботи уряду і держустанов був затверджено нижньою і верхньою палатами Конгресу США.

На початку жовтня 2013 року робота американських держустанов була припинена з-за того, що законодавці не встигли вчасно узгодити фінансування уряду на новий фіскальний рік. Представники Республіканської партії, що займають більшість місць у нижній палаті Конгресу США, наполягали на скороченні витрат на соціальні статті бюджету. У свою чергу, верхня палата Конгресу, де більшість належить соратникам Обами по Демократичній партії, виступала проти урізання фінансування соціальних програм.

Погодити компромісну бюджетну угоду адміністрації Обами і законодавцям вдалося лише в середині жовтня. До цього моменту протягом двох тижнів робота держустанов, крім стратегічно важливих, була припинена. Простій держустанов коштував США, за попередніми підрахунками, у 24 мільярди доларів.

Компромісна бюджетна угода, ухвалена в середині жовтня 2013 року, визначала фінансування роботи уряду лише на певний термін. Для того, щоб забезпечити фінансування роботи держустанов до кінця фіскального року, потрібен був новий законопроект, який і був підписаний Обамою 17 січня.