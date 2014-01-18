Китай знижує темпи зростання кредитування

У другому півріччі 2013 р. в Китаї було видано кредитів на 7,135 трлн юанів ($1,18 трлн; дані Народного банку Китаю, НБК). Це на 10,7% менше, ніж роком раніше, і на 40% менше, ніж у першому півріччі. Але у цілому в 2013 р. китайські кредитні установи дали в борг майже на 10% більше, ніж у 2012 р., пишуть "Ведомости".

Економісти пояснюють уповільнення темпів кредитування у другому півріччі підвищенням ставок, що охолодило попит на позики. Але взяти під контроль кредитний бум в уряду не виходить, рівень боргу в Китаї залишається високим, зазначає Чживей Чжан з Nomura. Кредитування зростає в основному за рахунок тіньового сектора - трастів, брокерських та страхових компаній. До них звертаються позичальники, яких банки вважають ризиковими, наприклад муніципалітети та девелопери.

НБК не має повноважень регулятора тіньового сектора, тому він підвищує ставки, щоб вартість міжбанківських кредитів, які отримує і тіньовий сектор, зростала. Але це грубий інструмент. У червні така політика НБК спровокувала кризу на ринку міжбанківського кредитування, коли ставки злетіли до 30%. Подібне повторилося в жовтні та листопаді. Зараз НБК намагається отримати право контролювати не тільки банки, але й тіньових кредиторів. За даними НБК, в 2013 р. тіньовий сектор видав на 43% більше кредитів, ніж роком раніше, - 5,165 трлн юанів.

З початку кризи 2008 р. закредитованість Китаю зростала такими ж темпами, як у США, єврозоні й Південній Кореї напередодні глибокої рецесії. Такого ж сценарію для Китаю економісти не чекають, але уповільнення зростання економіки, як це сталося в Японії в 90-ті роки, цілком імовірне. На думку аналітиків Royal Bank of Scotland, внутрішній борг Китаю зростає вдвічі швидше, ніж ВВП: «Хоча уряд намагається уповільнити темпи зростання кредитування, ми тільки на початку шляху».