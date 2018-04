Чистий прибуток Bank of New York Mellon за рік упав на 13,6%

Чистий прибуток Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного зі світових лідерів у секторі управління активами та обслуговування операцій з цінними паперами, знизився за підсумками 2013 року на 13,6% у порівнянні з 2012 роком - до 2,11 мільярда доларів, передає Прайм.

Чистий прибуток у перерахунку на одну звичайну акцію за рік становив 1,74 долара проти 2,03 долара в 2012 році. Виручка BNY Mellon за минулий рік збільшилася на 2,9% - до 14,98 мільярда доларів.

За четвертий квартал чистий прибуток банку становив 539 мільйона доларів, що на 15% менше показника за жовтень-грудень 2012 року. Прибуток у перерахунку на одну звичайну акцію знизився до 0,44 долара з 0,53 долара роком раніше. Аналітики очікували, що він становитиме 0,54 долара на акцію.

Виручка кредитної організації за минулий квартал становила 3,59 мільярда доларів проти 3,62 мільярда за аналогічний період 2012 року.

"Ми як і раніше зосереджені на контролі над витратами. BNY Mellon досяг цілей за програмою оптимізації операційної діяльності (Operational Excellence Initiatives), на рік випередивши графік, підготувавши базу для процесу трансформації, яка, як очікується, створить фінансові переваги на кілька років", - зазначає гендиректор банку Джеральд Хассел.