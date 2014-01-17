Азаров вважає, що Нацбанк здатний забезпечити стабільність гривні

19:50, 17 січня 2014
Фінанси
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Премьер-министр Украины Николай Азаров
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