Азаров вважає, що Нацбанк здатний забезпечити стабільність гривні
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що у Національного банку є всі можливості, щоб забезпечити стабільність гривні.
Про це Азаров заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
«У Національного банку є всі можливості і запаси валюти, щоб здійснювати стабільну політику валютного курсу», - зазначив прем'єр-міністр, відповідаючи на запитання користувачів.
Азаров також зазначив, що курс гривні, який закладений у бюджеті-2014, є розрахунковим.
«Він приймається таким, щоб розрахувати всі необхідні виплати за зовнішнім боргом, необхідні виплати за внутрішнім боргом. Там де, він деномінований щодо валюти, і відображає середню оцінку за роком. Ще раз повторюю, розрахункову», - підкреслив глава уряду.