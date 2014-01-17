Кабмін очікує, що інфляція в 2014 році буде в 2,5 разу нижче підвищення зарплати

Уряд України очікує, що інфляція поточного року буде в 2,5 разу нижчою за підвищення зарплати. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Прогнозний рівень інфляції, як ми очікуємо, буде приблизно в 2,5 разу нижчим за підвищення заробітної плати, тобто ми плануємо реальне збільшення заробітної плати», - відзначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Верховна Рада України прийняла без обговорення закон про держбюджет на 2014 рік. За таке рішення проголосували 249 народних депутатів (за необхідного мінімуму 226 голосів) з 261, зареєстрованих у сесійній залі. Текст проекту бюджету Кабінет міністрів передав до парламенту 19 грудня 2013 року.

Як відзначали народні депутати від Партії регіонів, бюджет було прийнято з показниками дефіциту на рівні 70 млрд грн, або 3,6% ВВП, обсягами доходів – 500 млрд грн і витрат – 570 млрд грн, інфляцією – 4,7% і курсом гривні – 8,4-8,5 грн.