Чистий прибуток Morgan Stanley в 2013 році становить 2,75 млрд дол.

Чистий прибуток американського банківського гіганта Morgan Stanley, що припадає на власників звичайних акцій, за підсумками 2013 року становить 2,75 мільярда доларів проти збитку в 30 мільйонів доларів за 2012 рік, повідомляє Прайм.

У перерахунку на одну звичайну акцію кредитна організація отримала в минулому році прибуток 1,41 долара проти збитку в 0,02 долара в попередньому році. Виручка фінансового гіганта збільшилася на 24% і становить 32,42 мільярда доларів.

За четвертий квартал минулого року Morgan Stanley отримав чистий прибуток у розмірі 133 мільйони доларів, що на 76,5% нижче показника 2012 року. Прибуток на акцію становить 0,07 долара проти 0,29 роком раніше. Аналітики очікували прибуток на акцію у розмірі 0,45 долара. Виручка за жовтень-грудень зросла на 12,5% - до 7,83 мільярда доларів.

Показник ключового капіталу (Tier 1) корпорації до кінця року становив 15,7%. Станом на 31 грудня попереднього року він становив 17,7%.

"Ми продовжуємо працювати над юридичними питаннями, що належать до часів фінансової кризи. Ми з нетерпінням чекаємо прогресу в здійсненні наших стратегічних цілей, вступаючи в 2014 рік", - прокоментував підсумки року гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман.