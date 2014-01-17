Українці вже задекларували 1 млрд грн доходів за 2013 рік

Громадяни України в рамках кампанії з декларування доходів, отриманих у 2013 році, за два тижні нового року задекларували близько 1,1 млрд грн доходів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Як зазначається, декларації подали 116 тис. осіб, з них близько 5 тис. осіб задекларували доходи понад 1 млн грн. Загальний обсяг задекларованих такими громадянами доходів склав 189,7 млн грн.

У Міндоходів нагадали, що кампанія з декларування доходів громадян стартувала 1 січня 2014 року і триватиме до 1 травня 2014 року. Бланк податкової декларації розміщено на сайті Міндоходів.

«Платники податків також можуть подати декларації через інтернет. Для цього необхідно отримати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення», - наголосили в прес-службі Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг доходів, отриманих громадянами у 2012 році та задекларованих у рамках проведеної деклараційної кампанії 2013 року, становить, за попередніми даними, 48 млрд грн, що на 11 млрд грн (23%) більше обсягу доходів, задекларованих роком раніше.

Доходи в розмірі понад 1 млн грн задекларували 3 тис. громадян, що на 1 тис. осіб більше, ніж у 2011 році. При цьому 4 громадянина задекларували доходи в обсязі понад 1 млрд грн. З них двоє проживають у Донецькій області, 1 громадянин - у Тернопільській області та 1 - у Києві.

Наразі Міндоходів розробляє нову модель декларування доходів громадян за участю громадського і експертного співтовариства. Концепція системи загального декларування оприлюднена на сайті Міндоходів.