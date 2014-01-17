Азаров: Україні вдалося не допустити спаду ВВП в 2013 році

Україні вдалося не допустити спаду ВВП у 2013 році, незважаючи на світову економічну кризу і цілу низку проблем у відносинах з партнерами.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні мені сталі відомі попередні підсумки року по валовому внутрішньому продукту. Ми маємо 100%, порівняно з минулим роком. Таким чином, незважаючи на світову економічну кризу, цілу низку проблем у наших відносинах з партнерами, вдалося не допустити спаду ВВП. Це дуже важливо», - відзначив прем'єр.

Він також підкреслив, що «в останні місяці в економіці з'явилися позитивні тенденції, зараз завдання їх закріпити».

«Тому будь-яка дезорганізація зараз, заклики до хаосу погіршать життя наших людей. Давайте разом не дозволимо тим, хто прагне це зробити, реалізувати свої безглузді ідеї», - додав очільник уряду.