В банку «Даніель» введено тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 16 січня ухвалив рішення №1 про початок виведення банку «Даніель» із ринку й здійснення в ньому тимчасової адміністрації з 17 січня 2014 року, повідомила УНІАН прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, фонд ухвалив таке рішення на підставі постанови Нацбанку від 16 січня №14 про визнання банку неплатоспроможним.

Тимчасова адміністрація вводиться терміном на три місяці з 17 січня до 16 квітня 2014 року, й протягом цього періоду вкладники банку можуть отримати свої кошти за вкладами, термін дії яких закінчився, й за поточними рахунками. Виплати здійснюватимуться в розмірі вкладу й відсотків, нарахованих на 16 січня, в межах 200 тис. грн.

Фонд уповноважив на тимчасову адміністрацію банку провідного фахівця фонду Євгена Ожга, й зазначив, що з дня введення тимчасової адміністрації до нього переходять усі повноваження керівництва та акціонерів банку.

Довідка УНІАН. Банк «Даніель» (м. Київ) працює на ринку України з 2003 року й входить до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, ніхто з його акціонерів не є власником істотної участі (більше 10%).

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб і виведення неплатоспроможних банків із ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.