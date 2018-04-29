Екстрений бюджет передвиборного року

В нарушение Бюджетного кодекса процесс принятия закона о госбюджете на 2014 год вышел на финишную прямую только к середине января. Первоначальный вариант документа правительство подготовило еще в сентябре, но затем власти взяли паузу, ожидая появления новой цены на российский газ. Обновленный проект госбюджета был представлен депутатам к концу декабря, после объявления о снижении на треть стоимости газовых закупок. Правительство готово продолжать нарушать бюджетную процедуру, требуя от депутатов принять закон «за один день» и не проводить обязательные три его чтения.

«Его (проект госбюджета - УНИАН) необходимо принять за один день. Поэтому я очень надеюсь, что депутаты примут решение с максимальной ответственностью», - сказал премьер-министр Николай Азаров на последнем заседании Кабмина.

Глава бюджетного комитета парламента Евгений Геллер заявил, что депутаты подали 3 тысячи поправок к законопроекту на 750 млрд грн. Несмотря на то, что многие из них инициировали депутаты из фракции Партии регионов, есть большие сомнения в том, что какая-то часть предложений будет учтена в окончательном тексте закона.

Еще больше вопросов возникает в отношении реалистичности документа, который премьер-министр без тени сомнений назвал «сбалансированным и реалистичным, а также социально ориентированным». Законопроект базируется на прогнозе роста национальной экономики в 2014 году на уровне 3%. При этом эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП Украины в 2014 году на уровне 2,0%, а аналитики Международного валютного фонда ожидают лишь однопроцентный рост украинской экономики в текущем году.

Сторонники правительства в Раде также заметили бюджетные изъяны. «У фракции Партии регионов есть много замечаний к проекту бюджета, в т.ч. относительно доходной части и макропоказателей… Мы видим, что доходная часть «дутая», - сказал УНИАН нардеп из фракции Партии регионов Ярослав Сухой. По его словам, при нормальной работе парламента будет рассмотрена каждая поправка, а при дальнейшем блокировании трибуны оппозицией проект бюджета может быть принят и без обсуждения.

Что стоит обсудить?

Статистика выполнения госбюджета в 2013 году еще не обнародована, но данные за 11 месяцев неутешительные. Дефицит госбюджета в январе-ноябре п.г. составил 46,5 млрд грн, что на 12,8% больше дефицита по итогам аналогичного периода 2012 года. А учитывая изменения к бюджету 2013 года, утвержденные Верховной Радой 19 декабря, минувший год не оправдал ожидания правительства по поступлениям в казну почти на 20 млрд грн. Разумеется, планируемый ранее показатель бюджетного дефицита в 2013 году в 3,2% ВВП не будет выполнен. По оценкам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, дефицит госбюджета по итогам прошлого года достигнет 6,5-7,0% ВВП.

Представленный Кабмином проект госбюджета на 2014 год очень напоминает прошлогодний, успешно проваленный. Помимо прогноза роста ВВП у участников бюджетного процесса и экспертов есть сомнения в реалистичности и других макропоказателей, на которых рассчитывался основной финансовый документ страны. В частности, правительство ожидает в 2014 году инфляцию на уровне 4,8%, в то время как по итогам прошлого года была зафиксирована дефляция в 0,3%. Правительство амбициозно прогнозирует на текущий год бюджетный дефицит на уровне 3,2% ВВП и госдолг не выше 35% от ВВП, что ниже фактических показателей неполного 2013 года.

«У правительства есть возможность начать новый год с нормальным бюджетом, но такой важный финансовый документ должен быть рассчитан на реалистичных показателях», – считает старший советник «Альфа-Банка (Украина)» Роман Шпек. По его словам, правительственный прогноз номинального ВВП в 2014 году в объеме 1,653 трлн грн строится на ожиданиях роста порядка 13–14%, что не реалистично без серьезной инфляционной «накрутки».

Директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа также обращает внимание на завышенные ожидания властей по показателю бюджетных доходов. «В 2013 году доходы бюджета вырастут максимум на 1%. В то же время, в предложенном бюджете рост доходов запланирован на уровне 12-13% от ожидаемого уровня доходов 2013 года. Для такого результата нужно, чтобы экономика действительно росла, а бизнес развивался», - подчеркнул Мазепа.

Народный депутат от фракции «Батькивщина», члена бюджетного комитета Татьяна Слюз считает, что пока нет оснований для оптимистических прогнозов по росту украинской экономики в 2014 году. «Имеем рецессию в экономике, начиная с 4-го квартала 2012 года. Почти все отрасли демонстрируют спад, соответственно, перспектив для роста ВВП в 2014 году я не вижу», - сказала она. Депутат прогнозирует, что недополученные доходы по итогам года составят порядка 40-50 млрд грн по общему и специальному фонду госбюджета, плановых поступлений от приватизации в размере 17 млрд грн не будет, а дефицит госбюджета может в целом составить от 100 до 120 млрд грн.

«Голодный» бюджет

За последние четыре года бюджет страны в запланированном правительством при подготовке закона виде был выполнен только единожды - в 2011 году. Государственный и гарантированный государством долг за эти годы вырос в 1,7 раза или на 232 млрд в гривневом эквиваленте, а расходы госбюджета - на 114 млрд грн. Свыше 90% прироста расходов в 2014 году приходится на Минфин, Минсоцполитики, силовые структуры и судебные органы страны. В 2014 году Минфин получил 182,6 млрд грн, и наибольшая доля этих средств приходится на программу по обслуживанию внутреннего и внешнего долга, потянувшую на 44 млрд грн. Примечательно, что действующий проект госбюджета не предусматривает получения оставшихся 12 млрд долл. обещанного Россией кредита. Объем внешних заимствований предусмотрен в размере 43 млрд грн, или всего 5,4 млрд долл. по курсу НБУ.

Второе место у государственной кормушки логично принадлежит Минсоцполитики, получившему 92 млрд грн бюджетных средств, при этом финансирование пенсионного обеспечения увеличено на 4 млрд грн, в то время как программы социальной защиты инвалидов сокращены почти на 300 млн грн.

«Это - бюджет, чтобы просто прокормить население. Чтобы потом сказать, что зарплаты и пенсии выплачивались своевременно, и они выросли условно на 6-8%, что по сути ничто. Это «выборный» бюджет 2015 года, чтобы ни в коем случае не допустить социального взрыва, бунта», - сказал УНИАН народный депутат от оппозиционной фракции «УДАР» Павел Ризаненко. Что касается льгот и социальных гарантий, предусмотренных законодательством, то, по мнению Ризаненко, их финансирование в полном объеме выполнено не будет, поскольку достаточный объем средств на эти нужды на 2014 год не запланирован. «Страна не может себя прокормить, не может обеспечить рост даже в части потребления госсектора. Не инвестиций, а даже потребления», - подчеркнул Ризаненко.

В то же время, оппозиционные депутаты обращают внимание на увеличение правительством в 2014 году расходов на содержание чиновнического аппарата и силовых структур. В частности, прирост финансирования Министерства внутренних дел по сравнению с предыдущим годом составляет почти 3 млрд грн - до 18 млрд грн. В целом, на содержание силовых структур в составе Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Минобороны, Службы безопасности, органов внешней разведки и Совета нацбезопасности и обороны выделено свыше 40 млрд грн, или 9% расходов госбюджета. Чуть меньше, чем силовикам, досталось Минюсту и судебным инстанциям. За 4 года их финансирование выросло более чем в 2 раза - до 10,6 млрд грн. Эти беспрецедентные для нынешнего состояния национальной экономики расходы дали повод оппозиции бросить упрек власти в стремлении заплатить бюджетными средствами за работу «репрессивного аппарата».

Эксперты в предложенном правительством законопроекте о госбюджете также увидели проявление лоббизма приближенных к властям бизнес-групп, которые могут рассчитывать в 2014 году получить на свои цели порядка 188 млрд грн. «По нашим оценкам, 170-188 млрд грн, или 21-24 млрд долл. - это те деньги, которые могут не попасть в бюджет. Мы просили 10-15 млрд внешних заимствований, а на самом деле эти деньги можно было бы легко аккумулировать из бюджета Украины, в случае проведения эффективной политики и отхода от политики, ориентированной на получение ренты со стороны заинтересованных групп», - сказал директор украинского аналитического центра «Открытое общество» Иван Сикора. По его словам, законопроект построен исключительно в интересах крупных компаний и монополий. В частности, по словам Сикоры, непрозрачная и неконкурентная система государственных закупок с использованием в качестве «прокладок» коммунальных и госучреждений может привести к потерям из бюджета при осуществлении закупок за бюджетные средства более чем 100 млрд грн. «Это почти 12,5 млрд долл. США, если брать за основу 30% «откатов». А это уже одна четвертая расходной части бюджета. На уровне бюджета Киева - это более 0,5 млрд долл.», - уточнил эксперт.

Точка невозврата

Ситуация с государственными финансами Украины действительно критическая, и 2013 год это наглядно подтвердил. За прошедший год остаток средств на едином счете Госказначейства дважды обновил исторический минимум за последние 10 лет, на начало января и ноября снизившись до 458 и 410 млн грн, соответственно. Базовые проблемы с госфинансами порождают задержки по социальным выплатам, многочисленные жалобы в адрес Госказначейства из регионов. В декабре прошлого года долги по соцплатежам были погашены только после получения кредита от России на 3 млрд долл.

Мировой финансовый кризис начал затухать, и экономики многих стран стали восстанавливаться, но Украине, похоже, далеко до выздоровления. Эксперты обращают внимание на то, что стране снова не хватает денег на зарплаты бюджетникам. И финансирование капитальных расходов на развитие бизнеса, как и снижение фискального давления, снова откладывается.

Аналитики и представители бизнеса неоднократно акцентировали внимание на том, что наполнение казны за счет авансовой уплаты налогов, возмещения НДС финансовыми векселями, новых займов и ускоренной эмиссии не может продолжаться до бесконечности. Рано или поздно это обернется стремительной девальвацией и высокой инфляцией, а стратегические объекты страны, приватизацию которых можно предложить в обмен на дешевые займы, закончатся.

Представители единственной отрасли, показавшей ощутимый рост в прошлом году, - аграрной - назвали проект госбюджета на 2014 год губительным для сектора. Об этом публично заявили руководители ассоциаций «Украинская аграрная конфедерация», «Украинский клуб аграрного бизнеса», «Союз птицеводов Украины» и «Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины».

Свои вопросы к бюджету есть и еще у одного приоритетного для страны сектора - угольной промышленности. О плачевном состоянии этой отрасли, нуждающейся в бюджетной поддержке, в частности, заявил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. «Или власть услышит наше предупреждение и заложит средства на реструктуризацию и на капитальное строительство в угольной отрасли, или будет остановка отрасли», - сказал Волынец.

Тем не менее, наспех сверстанный бюджет, основанный на нереалистичных прогнозах по доходам и с непомерно раздутыми расходами, будет принят. Он вряд ли сможет решить экономические проблемы страны. Возникают сомнения даже на счет того, а сможет ли такой бюджет прокормить работников бюджетной сферы и пенсионеров в предвыборный год.

Ольга Гордиенко (УНИАН)