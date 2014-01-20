Зростання економіки Китаю сповільнилося до 7,7 відсотка в річному обчисленні у четвертому кварталі, бо інвестиції і попит скоротилися в кінці 2013 року і, на думку аналітиків, можуть знизитися в 2014 році на тлі серйозних реформ в країні, повідомляє Reuters.

У результаті, за весь 2013 рік економіка Китаю зросла на 7,7 відсотка, не змінившись у порівнянні з переглянутим показником 2012 року.

Аналітики очікували, що в четвертому кварталі зростання ВВП складе 7,6 відсотка.

У квартальному обчисленні економіка зросла на 1,8 відсотка, що виявилося нижче 2-відсоткового прогнозу.

"Економіка, можливо, трохи більш стабільна на початку 2014 року, ніж усі думали. Я вважав, що монетарне посилення в 2013 році стане знижувальним ризиком... Ці цифри зменшують цей знижувальний ризик, - сказав Тім Кондон з ING. - Я не бачу ніяких ознак зміни економічного балансу в минулому році. Здається, що ніякого скорочення профіциту поточного рахунку не відбулося, а обсяг нагромаджень та інвестицій не змінився".

Проте аналітики кажуть, що активність може знову знизитися в цьому році, якщо Китай буде ще наполегливіше намагатися підвищити внутрішнє споживання за рахунок експорту та інвестицій.