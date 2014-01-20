Обсяг заборгованості держбюджету ускладнить фінансування його видаткової частини - експерти

Значний обсяг накопиченої кредиторської заборгованості бюджету буде чинити тиск на виконання його видаткової частини у 2014 році, прокоментували УНІАН експерти Українського кредитно-рейтингового агентства (UCRA).

«Ми вважаємо, що виконання видаткової частини бюджету в 2014 році буде чинити тиск значний обсяг накопиченої кредиторської заборгованості бюджету. Станом на 1 грудня 2013 року кредиторська заборгованість зведеного бюджету за видатками становила 23,4 млрд грн, з яких 9,4 млрд грн - заборгованість державного бюджету», - зазначили експерти. Вони вважають, що і в цей час непогашений борг залишається істотним, оскільки в грудні 2013 року фінансувалися здебільшого поточні платежі, зокрема зарплата бюджетникам.

Водночас агентство UCRA вважає затверджені показники дохідної частини держбюджету на 2014 рік досить реалістичними. За їхніми оцінками, показники доходів порівняно із затвердженими (з урахуванням змін у грудні 2013 року) збільшаться на 41,4 млрд грн, або на 11,8%. Водночас вони прогнозують, що виконання запланованих показників залежить від низки факторів.

«Рівень виконання плану залежатиме від результатів реалізації інвестиційної та боргової політики держави в рамках досягнутих домовленостей з Росією в грудні минулого року, від ситуації на міжнародних товарних і фінансових ринках і рівня взаємовідносин України з країнами-партнерами», - зазначили експерти.

Агентство UCRA позитивно розцінює сам факт ухвалення держбюджету, оскільки це дає можливість забезпечити фінансування бюджетних програм в необхідних обсягах. «У разі відсутності фінансування бюджету проводиться лише за поточними статтями (в обсязі 1/12 видатків минулого року), а виконання інвестиційних програм призупиняється», - пояснили вони.

Експерти відзначили, що від швидкого затвердження основного фінансового плану країни істотно виграють органи місцевого самоврядування. «Вітчизняні міста і регіони мають можливість затвердити свої бюджети протягом 2-х тижнів після офіційного опублікування державного бюджету, а також врегулювати міжбюджетні відносини - почати отримання субвенції та дотації з державної скарбниці в потрібних обсягах з урахуванням рівня зростання соціальних стандартів та зміни рівня фінансової забезпеченості», - вважають вони.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України на засіданні у четвер, 16 січня, прийняла без обговорення закон про держбюджет на 2014 рік, схваливши у другому читанні законопроект №3000 від 19 грудня 2013 року з пропозиціями бюджетного комітету від 16 січня поточного року.

За інформацією Мінфіну, граничний дефіцит держбюджету 2014 року складе 71,6 млрд грн, або 4,3% ВВП, при цьому дохідна частина становитиме 392,6 млрд грн, зокрема доходи загального фонду бюджету 342,7 млрд. грн., а витратна - 471,3 млрд грн.