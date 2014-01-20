Вихід іноземних банків з України має стати сигналом для зміни инвестполітики - банкіри

Зменшення частки іноземного капіталу в банківській системі України в 2013 році має стати сигналом для влади про необхідність змін в інвестиційній політиці, вважають в асоціації «Український кредитно-банківський союз» (УКБС).

«За підсумками 11 місяців 2013 року три банки з іноземним капіталом вийшли з ринку України, що є рекордною кількістю навіть порівняно з кризовими 2008-2012 роками. Це має бути сигналом владі про необхідність змін в інвестиційній політиці країни», - цитує прес-служба генерального директора асоціації Галина Оліфер.

На думку Оліфер, від вирішення цього питання залежить не лише стан платіжного балансу та фінансового ринку, але й динаміка соціально-економічного розвитку України в цілому.

Читайте такожАзаров вважає, що Нацбанк здатний забезпечити стабільність гривніЯк повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі в січні-листопаді 2013 року скоротилася на 5,8 в.п. - до 33,7%. Відтік іноземного капіталу в червні минулого року стався в результаті закриття угод з продажу «Ерсте Банку» (колишній власник - Erste Group, Австрія) і «Сведбанку» (Swedbank AB, Швеція) українським власникам.

У 2012 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася до 39,5% на 1 січня 2013 року з 41,9% на 1 січня 2012 року.