Кількість електронних митних декларацій за рік зросла в 4 рази

Кількість митних декларацій, поданих суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні в електронному вигляді в 2013 році, зросла в 4 рази – до 1,8 млн. декларацій, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів.

Як наголошується, якщо в 2012 році кількість електронних декларацій становила лише 20% від загальної кількості декларацій, то в 2013 році цей показник зріс до 70%.

«У цілому в 2013 році митні органи оформили 2,6 млн. митних декларацій. При цьому середній час митного оформлення однієї митної декларації в режимі експорту становив 44 хвилини, в режимі імпорту – 1 година 42 хвилини», - повідомили в Міндоходів. Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року Міндоходів заявляло про те, час представників бізнесу, який вони витрачають на складання звітності, сплату податків та інші процедури, пов'язані зі своєю діяльністю, скоротився на 101 годину - до 390 (дані на 1 червня 2013 року), що свідчить про спрощення процедур сплати податків і оформлення документів. Багато цьому сприяло запровадження в Україні електронної звітності.

Також у жовтні Україна увійшла до п'ятірки провідних країн світу, що показали найяскравіші успіхи у сфері реформування системи державного управління економікою і спрощення ведення бізнесу, поліпшивши свої позиції в рейтингу Світового банку щодо легкості ведення бізнесу (Doing business - 2014) відразу на 25 пунктів – до 112 місця, хоч ще рік тому Україна посідала 137 місце. Крім того, наша країна одержала найвищу оцінку - «8 з 10» - за показником проведених у країні реформ, направлених на поліпшення ділової активності і спрощення ведення господарської діяльності підприємств, включаючи підприємства малого і середнього бізнесу.