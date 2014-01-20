Прибуток банків України у 2013 році становив 2,5 млрд грн

Прибуток банківської системи у 2013 році (за попередніми даними) становив близько 2,5 млрд грн, повідомив журналістам виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов під час круглого столу в Києві. «Щодо результатів 2013 року, то банківська система працює прибутково. Прибуток становив близько 2,5 млрд грн, за попередніми оцінками», - сказав Мамедов.





За словами банкіра, позитивний результат роботи банків два роки поспіль свідчить про якість роботи банків і ситуації у цілому.

Щодо впливу політичних подій в країні на роботу банківської системи Мамедов відзначив, що банківська система працює стабільно, і зараз не має проблем з ліквідністю.

«Як впливають події? Негативно впливають, тому що людина, яка збирається розмістити гроші, утримується. Але зараз банківська система надліквідна, приріст депозитів за 2013 рік становив близько 70 млрд грн, зокрема близько 50% - у гривні, і терміни депозитів збільшуються», - відзначив банкір.

Серед основних чинників зростання довіри вкладників до банків він виділив стабільний курс нацвалюти, високу прибутковість депозитів, існуючу систему гарантування вкладів і відсутність оподаткування відсотків по депозитах.

Присутній на круглому столі заступник голови Нацбанку Олексій Ткаченко відзначив, що у 2013 році банківська система розвивалася більш динамічно, ніж у 2011 і 2012 роках.

«Річний приріст активів становив 140 млрд грн, і на 1 січня загальні активи банків становили 1,410 трлн грн. приріст депозитів практично на 100% - у гривні. Знизився рівень доларизації: на початок року він перевищував 50%, на сьогодні це 43%», - сказав він.

За словами представника НБУ, маючи у своєму розпорядженні достатню ресурсну базу, банки нарощували кредитування реального сектору економіки, також переважно у гривні. «У 2013 році зростання кредитів юридичним особам втричі більше, ніж у 2012 році, або 90 млрд грн. загальні активи банків зросли на 11%, кредитування юросіб – на 15%, тобто більше, ніж приріст активів. Незважаючи на спад промисловості, банківська система підтримувала реальний сектор економіки», - сказав він.

Також Ткаченко відзначив поліпшення якості кредитного портфеля банківської системи. За його словами, прострочена заборгованість у портфелях банків продовжує знижуватися і становить менше 8%, негативно класифікована заборгованість – менше 14%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 11 місяців 2013 року прибуток банків становив 2,4 млрд грн, що виявилося в 1,8 рази нижче аналогічного показника 2012 року. За офіційними даними НБУ, за 11 місяців 2012 року прибуток банків становив 4,4 млрд грн.

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