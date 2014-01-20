Нацбанк не бачить реальних передумов для девальвації гривні

Національний банк не бачить реальних передумов для девальвації національної валюти і має в своєму розпорядженні широкий спектр можливостей для підтримки стабільності валютного курсу, повідомив журналістів заступник голови НБУ Олексій Ткаченко в ході круглого столу в Києві.



Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ткаченка, у січні регулятор на міжбанківський ринок з інтервенціями не виходив. «Курс 8,34-8,37 – цей той курс, який склався в результаті грудневих подій, коли почалися коментарі про нестабільність і можливе підвищення курсу долара», - зазначив Ткаченко. – «В січні Нацбанк не виходив на ринок з інтервенціями. При цьому у регулятора є всі можливості для підтримки стабільності курсу. Але ні банківська система, ні економіка не приймає різких стрибків».

При цьому Ткаченко підкреслив, що НБУ постійно відстежує ситуацію. «Ми постійно моніторимо: ринок сам здатний балансувати попит і пропозицію. Реальних передумов для девальвації гривні немає», - сказав заступник голови НБУ.

За словами представника НБУ, стабілізації ситуації на валютному ринку сприяли спокій населення, проведення НБУ і банками роз'яснювальної роботи серед громадян, а також домовленості з урядом Російської Федерації про зниження ціни на газ і отримання кредиту на 15 млрд дол., що сприяло зниженню ставок і спрощенню доступу до фінансових ресурсів на міжнародних ринках для України.

Присутній на круглому столі виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов зазначив, що коливання на валютному ринку зумовлені новорічними святами, і найближчим часом ситуація стабілізується. «Щодо курсу, то я упевнений, що ситуація стабілізується. Це пов'язано з новорічними святами, такі події завжди впливають на валютний курс. Ми бачили, що в грудні курс зростав, Нацбанк виходив на ринок з інтервенціями, і курс знижувався», - сказав він.

Банкір рекомендував громадянам не приймати поспішних рішень і не піддаватися паніці. «Зрештою люди, які накупили валюту, фінансово постраждали. Я б усім запропонував зваженіше підходити до рішення, аналізувати і прораховувати, ухвалювати рішення непоспіхом і зважено», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2014 рік розраховано з урахуванням курсу гривні на рівні 8,4-8,5 грн за долар. Водночас Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз курсу гривні за підсумками 2014 року і першої половини 2015 року до 8,3 грн за долар, тоді як у листопаді 2013 року агентство прогнозувало девальвацію гривні за підсумками 2014 року до 9 грн за долар. На думку аналітиків Fitch, стабільний курс гривні протримається аж до виборів Президента України, запланованих у 2015 році. І тому зараз, переконані в Fitch, влада навряд чи зробить якісь кроки, здатні істотно вплинути на курс гривні у бік її девальвації.