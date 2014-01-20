Зовнішній борг Росії за рік зріс на 15%

Зовнішній борг РФ на 1 січня 2014 року склав 732,046 мільярда доларів проти 636,435 мільярда доларів на 1 січня 2013 року, свідчать попередні дані Банку Росії, передає Прайм.

Таким чином, зовнішній борг країни зріс за минулий рік на 95,6 мільярда доларів, або на 15%.

За четвертий квартал 2013 року зовнішній борг РФ зріс на 2,5% порівняно з третім кварталом, або на 17,84 мільярда доларів.

В кінці грудня Банк Росії переглянув оцінку зовнішнього боргу РФ на 1 жовтня 2013 року, зменшивши її до 714,206 мільярда доларів з первісної цифри в 719,6 мільярда доларів.