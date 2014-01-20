На міжбанку котирування гривні до долара майже не змінилися

У понеділок, 20 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні по відношенню до долара встановилися на рівні 8,3700/8,3900 грн/дол. з 8,3695/8,3980 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг» котирування гривні по відношенню до євро до закриття торгів встановилися на рівні 11,3410/11,3720 грн/євро з 11,3435/11,3865 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3510/1,3560.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів встановилися на рівні 0,2484/0,2489 грн/рубль з 0,2482/0,2491 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль на том'і виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 33,7900 (+0.1995).

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 17 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,3600/8,3700 грн/дол., щодо євро - на рівні 11,3600/11,3775 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2500/0,2505 грн/рубль.