ЄБРР скоротив інвестиції в економіку України

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) у 2013 році профінансував в цілому 32 проекти в Україні на загальну суму 820 млн євро (понад 1 млрд дол.), що на 0,2 млрд дол. менше за показник 2012 року, повідомили УНІАН у Представництві Банку.

«Банк спільно з українськими та іноземними інвесторами, а також державними органами України продовжив роботу, спрямовану на поліпшення бізнес-клімату і боротьбу з корупцією і недобросовісною конкуренцією, - зазначається у повідомленні банку. – Банк сприяв політичному діалогу на високому рівні в зерновому і молочному секторах, досяг значного прогресу у справі розвитку ринку капіталу в Україні, зокрема за допомогою отримання дозволу на випуск облігацій в національній валюті України. Це дозволить ЄБРР вирішити критичні проблеми кредитування МСП і муніципального сектору з одночасним зниженням валютних ризиків для позичальників».

Як наголошується, найбільшою операцією 2013 року став кредит для українського державного підприємства НАЕК «Енергоатом» у розмірі 300 млн євро, виданий на реалізацію комплексної програми підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків українських АЕС. «Метою цієї програми є приведення українських АЕС у відповідність з міжнародними стандартами безпеки, зокрема вимогами МАГАТЕ», - підкреслили у банку.

Близько 54 млн євро було виділено на проекти у галузі поновлюваної енергетики і енергоефективності, включаючи будівництво вітряного парку «Новоазовський» потужністю 57,5 MВт, сонячної електростанції потужністю 4,2 MВт в Одеській області, а також теплової електростанції потужністю 18 MВт у Київській області, яка працюватиме на деревних відходах.

Понад 56 млн євро, за даними банку, виділили на підтримку муніципальних проектів Дніпропетровська, Львова і Луганська.

«ЄБРР дуже активно працював у секторі агробізнесу, виділивши 163 млн євро на різні проекти – від зернотрейдингу до роздрібної торгівлі. Крім того, банк запропонував підтримку банківського сектору України новими кредитами і продуктами відповідно до актуальних потреб ринку. Зокрема, виділив 8 комерційним банкам фінансування на загальну суму 126 млн євро і затвердив нову програму кредитування проектів енергоефективності через фінансові посередницькі установи загальним обсягом 100 млн дол..», - повідомили у банку.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році ЄБРР вкладав кошти у 35 українських проектів у різних економічних секторах, зокрема у нерухомості, транспорті, поновлюваній енергетиці. Найбільшим проектом ЄБРР в Україні у 2012 році було названо кредит для «Дніпропетровського метрополітену» під державну гарантію на суму 152 млн євро.

За результатами 2011 року Європейський банк реконструкції і розвитку показав другий за величиною фінансовий результат з початку роботи в Україні у 1993 році. Банк уклав 41 нову операцію на суму 1,3 млрд дол.

На даний момент ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2014 р. банк узяв на себе зобов'язання щодо надання 8,7 млрд євро (11,9 млрд дол.) у рамках 321 проекту в Україні.