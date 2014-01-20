Нацбанк має намір знизити ліміт готівкових розрахунків

Після запровадження цієї норми зросла кількість операцій фізосіб, які проводяться за участю банків.

Про це в інтерв'ю інформаційному агентству УНІАН заявив голова Національного банку України Ігор Соркін.

«У багатьох європейських країнах розмір суми готівкових розрахунків значно нижче, ніж в Україні, наприклад в Італії - це 1000 євро, у Франції - 3000 євро. Зниження ліміту розрахунків готівкою - наш наступний крок. І ми його зробимо при досягненні відповідного рівня розвитку безготівкових розрахунків», - сказав він.

За словами Соркіна, сьогодні в Україні на 10 осіб випущено 15 платіжних карт, що порівняно із середнім показником в країнах ЄС.

У зв'язку з цим він уточнив, що за останні 5 років частка безготівкових платежів з використанням платіжних карток збільшилася майже в 4 рази.

«Питання розвитку роздрібних безготівкових платежів для Національного банку є одним з пріоритетних. Адже кожна безготівкова гривня працює на економіку нашої країни», - підкреслив глава Нацбанку.

Між тим, він зауважив, що платіжна інфраструктура ще розвинута недостатньо, тому на найближчий рік її подальший розвиток буде для регулятора одним з пріоритетних завдань.