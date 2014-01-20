Фонд гарантування вкладів виплатить 77% депозитів банку “Даніель”

Сума можливого відшкодування депозитів банку “Даніель” за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб становить 77% від загальної суми депозитів, яка становить 399 млн. грн, повідомив на брифінгу в Києві заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик.

За словами Оленчика, на 13 січня 2014 року загальна сума депозитів банку становить 517 млн. грн, вкладниками банку є 8186 чоловік.

“Вклади, термін дії яких закінчився до або під час введення тимчасової адміністрації, а також безстрокові вклади, будуть відшкодовані в межах 200 тис. грн упродовж роботи тимчасової адміністрації”, - сказав він.

За інформацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, із вкладів, які будуть відшкодовані Фондом, 288,2 млн. грн буде виплачено під час роботи тимчасової адміністрації в банку до 16 квітня 2014 року.

"Нам потрібно кілька тижнів для того, щоб узяти під контроль операційну діяльність банку і розібратися в ситуації, перш ніж почати виплати", - сказав Оленчик.

За його словами, гроші для виплат вже акумульовано Фондом.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 16 січня ухвалив рішення №1 про початок виведення банку «Даніель» з ринку і здійснення в ньому тимчасової адміністрації з 17 січня 2014 року.

Довідка УНІАН. Банк «Даніель» (м. Київ) працює на ринку України з 2003 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, ніхто з його акціонерів не є власником істотної участі (більш як 10%).

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб і виведення неплатоспроможних банків із ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тис. грн.



