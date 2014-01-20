На даний час в Україні на 10 осіб випущено 15 платіжних карток, повідомив голова Національного банку України Ігор Соркін в інтерв'ю УНІАН.

«Сьогодні в Україні на 10 осіб випущено 15 платіжних карток. Це вже можна порівняти з середнім показником у країнах ЄС», - сказав він.

Голова НБУ зазначив, що платіжна картка стала одним з основних інструментів для безготівкових розрахунків населення.

За словами Соркіна, населення поступово звикає розраховуватися платіжними картками за товари і послуги. «За останні 5 років частка безготівкових платежів з використанням платіжних карток збільшилася майже в 4 рази», - додав він.

Соркін зазначив, що розвиток роздрібних безготівкових платежів є одним з пріоритетів для Нацбанку, оскільки кожна безготівкова гривня працює на економіку нашої країни. «У цьому напрямі у нас теж є досягнення. Так, з вересня 2013 року працюють Центральний маршрутизатор і розрахунковий-кліринговий центр. Це – технологічна платформа для обробки міжбанківських карткових операцій. У грудні 2013 року стартував процесинговий центр, який дозволяє банкам емітувати картки НСМЕП на базі відкритих міжнародних стандартів без додаткових істотних витрат на придбання власних програмних комплексів», - сказав голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Нацбанк оголосив старт модернізованої Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), що дасть змогу забезпечити карткові розрахунки усередині країни, знизити вартість і підвищити безпеку таких розрахунків.

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) - внутрішньодержавна, загальнонаціональна платіжна система, створена за ініціативою Національного банку, працює в режимі промислової експлуатації з 2004 року. На сьогодні учасниками НСМЕП є 58 банків і 9 небанківських фінансових установ, зокрема держпідприємство «Укрпошта». Банками-членами НСМЕП емітовано 3,5 млн. платіжних карток за класичною технологією і більш як 6 млн. «національних карток» для виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. На даний час встановлено понад 6 тисяч терміналів НСМЕП і більш як 11 тисяч терміналів в Україні приймають до оплати «національні картки».

Стратегічна програма розвитку безготівкових роздрібних платежів в Україні на 2012-2014 роки, затверджена НБУ 14 червня 2012 року, передбачає модернізацію НСМЕП, впровадження відкритих стандартів для підвищення її привабливості для банків та їх клієнтів.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН-Економіка: Голова НБУ Ігор Соркін: «Поточний рік буде непростим».