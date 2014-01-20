Прибуток «Укргазбанку» за рік перевищив 1 млрд грн

Прибуток державного «Укргазбанку» за 2013 рік перевищив 1 млрд грн, повідомив сьогодні голова правління банку Сергій Мамедов.

На питання кореспондента УНІАН, чи виправдалися його очікування щодо прибутку банку за 2013 рік, банкір відповів: «Так, мільярд у нас є, трохи більше мільярда».

За словами Мамедова, всі показники роботи банку виявилися кращими, ніж роком раніше. «Зростання активів, прибутку, всі кількісні показники, комісійні доходи у нас навіть більше, ніж минулого року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у липні Мамедов повідомив, що за підсумками 2013 року прибуток «Укргазбанку» становитиме 800-850 млн. грн, у жовтні він підвищив свої очікування до 1 млрд грн.

Прибуток банку за січень-вересень 2013 року становив 859 млн. грн, за підсумками 2012 року - 1,1 млрд грн, тоді як 2011 рік банк завершив зі збитком в 3,6 млрд грн.

«Укргазбанк» (Київ) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків.

За результатами докапіталізації за участю держави на 10 млрд грн частка держави в особі Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.

