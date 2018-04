Міндоходів спростить процедуру визначення митної вартості

Міністерство доходів і зборів виступає за спрощення процедури визначення митної вартості товарів, що ввозяться в Україну, шляхом перенесення цієї процедури на стадії пост-аудиту, заявив міністр Олександр Клименко під час зустрічі з колишнім та новопризначеним президентами Американської торгової палати Хорхе Зукоскі та Бернардом Кейсі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

«Ми розуміємо, що на сьогодні процедура перевірки заявленої митної вартості займає досить багато часу, і тому ми прагнемо зробити її більш оперативною за рахунок перенесення на стадії пост-аудиту», - цитує прес-служба міністра. - «Але водночас буде посилено відповідальність бізнесу за порушення правил під час декларування митної вартості».

За словами Клименка, з такою пропозицією звернувся в міністерство бізнес та з метою дотримання інтересів бізнесу розробляється відповідний законопроект. «І тому прийняття цього законопроекту буде свідченням довіри між міністерством і бізнесом», - сказав Клименко, додавши, що найближчим часом законопроект буде винесений на обговорення громадськості, і активна участь Американської торгової палати в обговоренні буде тільки вітатися.

Представники АТП підтвердили свою зацікавленість у співпраці з Міндоходів не тільки в цій сфері, але і в сфері імплементації закону про трансферне ціноутворення. За пропозицією Хорхе Зукоскі сторони домовилися про проведення низки спільних заходів із залученням Служби внутрішніх доходів США (U.S. Internal Revenue Service and Customs and Border Protection), яка має значний досвід застосування норм трансфертного ціноутворення в податковій і митній сферах.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Міністерство доходів і зборів України спільно з представниками громадських організацій в рамках спеціального селекторної наради в міністерстві, зібрало понад 700 учасників, вийшло з пропозицією знайти найбільш прийнятний механізм визначення митної вартості товарів під час здійснення експортно-імпортних операцій.