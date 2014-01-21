ЄС виділить Іраку фінансову допомогу в розмірі 75 млн євро
08:33, 21 січня 2014Фінанси
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Євросоюз
Євросоюз ухвалив рішення надати фінансову допомогу Іраку в розмірі 75 млн євро в період з 2014 по 2020 рік. Про це йдеться в заяві Єврокомісії, яку поширили в Брюсселі, пише ИТАР-ТАСС.
"ЄС надає підтримку в зміцненні правової держави і створення інститутів в Іраку для відновлення країни і покращення якості життя людей", - зазначив єврокомісар з питань розвитку Андріс Пієбалгс.
Виділені кошти спрямують на підтримку таких сфер, як права людини, початкова та середня освіта.
"Ми впевнені, що іракські власті зможуть успішно забезпечити стабільність і перехід до демократії в країні", - підкреслив Пієбалгс.
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