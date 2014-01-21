ЄС виділить Іраку фінансову допомогу в розмірі 75 млн євро

Євросоюз ухвалив рішення надати фінансову допомогу Іраку в розмірі 75 млн євро в період з 2014 по 2020 рік. Про це йдеться в заяві Єврокомісії, яку поширили в Брюсселі, пише ИТАР-ТАСС.

"ЄС надає підтримку в зміцненні правової держави і створення інститутів в Іраку для відновлення країни і покращення якості життя людей", - зазначив єврокомісар з питань розвитку Андріс Пієбалгс.

Виділені кошти спрямують на підтримку таких сфер, як права людини, початкова та середня освіта.

"Ми впевнені, що іракські власті зможуть успішно забезпечити стабільність і перехід до демократії в країні", - підкреслив Пієбалгс.