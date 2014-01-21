Apple намагається диктувати умови Samsung

Apple готова врегулювати патентний питання, якщо Samsung назавжди відмовиться від "клонування" пристроїв американської компанії. Така умова була висунута в рамках переговорів двох гігантів, які намагаються покласти край багаторічному судовому розгляду, пишуть Вести.ги.

Представники Apple стверджують, що заборона на копіювання пристроїв і обмеження на поширення деяких технологій, що використовуються за ліцензією, - невід'ємні частини договору, і якщо Samsung не згодна з цими умовами, угоди між двома компаніями не буде. Раніше з'явилася інформація про те, що Samsung і Apple знайшли компроміс, який не включає в себе пункт про "клонування". Щобільше, мова йшла про те, що такий документ запропонувала саме американська компанія.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що управляють менеджери Apple і Samsung Тім Кук і Квон О-Хен в черговий раз намагаються врегулювати патентний питання. Згідно з офіційними документами переговори між топ-менеджерами Samsung і Apple триватимуть до 19 лютого. Зустріч на вищому рівні буде всього одна, і від того, як будуть вестися попередні переговори, залежить її результат. Якщо результату не буде, в березні компанії знову будуть змушені відстоювати свої права в суді, і навряд чи після цього війна закінчиться.

Патентне розгляд між двома найбільшими в світі постачальниками смартфонів і планшетів тягнеться вже не перший рік. Apple виграє в суді частіше, так як Samsung дійсно почала використовувати багато технології пізніше.

У грудні Суд Південної Кореї ухвалив, що Apple не порушує патенти Samsung, і це стало ще однією поразкою для азіатського вендора в тривалій патентній війні. Представники Samsung наполягали на тому, що Apple порушила три патенту при виробництві своїх смартфонів, і вимагали компенсації в розмірі 100 млн вон (приблизно $95 тис.), а також заборони на продаж в Республіці Корея відповідної продукції Apple. Однак Центральний районний суд Сеула заявив, що дві з трьох запатентованих технологій насправді не були унікальною інновацією південнокорейської компанії, а третя і зовсім не була використана в продукції компанії Тіма Кука.

У листопаді Суд Каліфорнії зобов'язав південнокорейську компанію Samsung Electronics виплатити американській Apple компенсацію в розмірі $290 млн. Встановлено, що Samsung використовувала розробки "яблучної" компанії, що відносяться до iPhone і iPad, при виробництві гаджетів. У той же час сума компенсації виявилася менше запитується, оскільки Apple планувала стягнути $379,8 млн за порушення патентів. У 2012 р. суд зобов'язав південнокорейську компанію виплатити Apple більше $1 млрд за порушення п'яти патентів, в березні 2013 р. сума була скорочена до $600 млн якраз у ході додаткових розглядів, але в підсумку все може закінчитися виплатою ще більше значної суми.

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