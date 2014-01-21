У Давосі відкривається 44-а сесія Всесвітнього економічного форуму

Наслідки перебудови світу для влади, суспільства та бізнесу обговорять учасники 44-ї сесії Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), що відкривається в швейцарському Давосі.

Як повідомив напередодні його засновник Клаус Шваб, очікується, що в цьому році у дискусіях візьмуть участь понад 2500 представників владних структур, бізнес-еліти і громадських організацій із 100 країн, передає ИТАР-ТАСС.

Свою участь підтвердили понад 40 глав держав і урядів, у тому числі президенти Бразилії, Південної Кореї, Мексики, прем'єр-міністри Великобританії, Італії, Японії.

Свою думку про глобальні виклики та майбутньому Близького Сходу озвучать президент Ірану Хасан Роухани, президент і прем'єр-міністр Ізраїлю Шимон Перес і Біньямін Нетаньяху. Крім того, в Давос прибуде генсек ООН Пан Гі Мун, який у ці дні також виступить на конференції в Монтре з сирійського врегулювання "Женева-2".

Таким чином, Швейцарія збере відомих політичних і громадських діячів, здатних впливати на врегулювання кризових явищ у світовій економіці.

Ключові заходи форуму выдбудуться з 22 по 26 січня.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вирушить до Давоса на Всесвітній економічний форум 22 січня.

Як повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук‘яненко, «поїздка прем'єр-міністра на Всесвітній економічний форум відбудеться за дорученням Президента України».

За словами Лук‘яненка, прем'єр вирушить до Давоса після засідання уряду.

Прес-секретар зазначив, що переносити засідання Кабінету міністрів не будуть, незважаючи на останні події в столиці.