Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Динаміку курсу євро на поточному тижні визначатиме ряд публікацій із США і єврозони. Підтримку євро в цей період може надати публікація даних щодо індексу ділового оптимізму від Центру економічних досліджень ZEW Німеччини, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

З іншого боку, на їх думку, тиск на євро надаватиме заплановане на 28-29 січня засідання ФРС США, за підсумками якого очікується скорочення QE3 ще на 10 млрд доларів.

Діапазон коливання ціни євро на тижні може скласти 1,3450 - 1,3700. Середній курс продажу готівкового євро в цьому випадку буде перебувати в межах 11,37 - 11,58 грн.

Середній курс продажу готівкового долара, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, буде перебувати в межах 8,315 - 8,355 грн. За їх словами, в цілому гривня на поточному тижні може бути волатильною. Так, рівень золотовалютних резервів України, станом на 1 січня ц.р., знаходиться на рівні 20,4 млрд доларів, що позитивно позначається на настроях учасників валютного ринку. Як фактор ризику для гривні варто виділити політичну нестабільність в країні, проте, ситуація не матиме значного впливу на ринок.

Середній курс продажу російської валюти в Україні на поточному тижні може втратити свої позиції. Основною причиною такої динаміки виступить те, що учасники ринку очікують скорочення стимулюючих економіку США заходів на засіданні ФРС 29 січня. Середній курс продажу готівкового рубля в цей період, ймовірно, буде перебувати в межах 0,247 - 0,255 грн.

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