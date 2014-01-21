У “Голосі України” опубліковано закон про держбюджет-2014

У газеті Верховної Ради "Голос України" (№10 від 21 січня 2014 р.) опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік".

Згідно із законом, доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 345,459 млрд грн. Витрати держбюджету встановлені на рівні 462,212 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 408,073 млрд грн. Граничний дефіцит держбюджету визначений на рівні 71,564 млрд грн, зокрема по загальному фонду - 62,566 млрд грн.

Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн.

Згідно із законом, прожитковий мінімум в Україні з 1 січня становить 1 176 грн, з 1 липня - 1 207 грн, з 1 жовтня - 1 256 грн. Для дітей до 6 років - 1 032 грн, 1 059 грн і 1 102 грн, відповідно. Для дітей від 6 до 18 років - 1 286 грн, 1 320 грн та 1 373 грн, відповідно. Для працездатних осіб: з 1 січня - 1 218 грн, з 1 липня - 1 250 грн і з 1 жовтня - 1 301 грн. Для осіб, які втратили працездатність, - 949 грн, 974 грн і 1 014 грн, відповідно.

Мінімальна зарплата передбачена на рівні 1 218 грн. (на місяць) з 1 січня, 1 250 грн - з 1 липня і 1 301 грн - з 1 жовтня. Погодинно - 7,3 грн, 7,49 грн і 7,8 грн, відповідно.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму на 2014 року для працездатних осіб встановлений на рівні 21% прожиткового мінімуму, для дітей - 85%, для осіб, які втратили працездатність - 100%. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям передбачений в межах 75% прожиткового мінімуму для сім'ї.

Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів, міжбюджетні трансферти, перелік залучених запозичень і докладні відомості про бюджетних програмах передбачені в додатках 1-11 до закону, які, згідно з перехідними положеннями закону, який є його невід'ємною частиною, але не опубліковані.

Згідно з перехідними положеннями закону, він вступає в дію з 1 січня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Верховна Рада України без обговорення ухвалила закон про держбюджет на 2014 рік. «За» проголосували 249 народних депутатів з 261, зареєстрованого в сесійній залі (при необхідному мінімумі в 226 голосів).

Президент України Віктор Янукович підписав закон №719-VII «ПРО Державний бюджет України на 2014 рік» 17 січня.

Згідно з даними Мінфіну, оприлюдненими 16 січня, за затвердженим у Верховній Раді держбюджету на 2014 рік граничний дефіцит держбюджету встановлений на рівні 71,6 млрд грн, або 4,3% ВВП, доходи держбюджету - 392,6 млрд грн, витрати - 471,3 млрд грн..

Читайте такожБаланс тижня: бюджет-катастрофа, поліцейські закони і реакція Заходу