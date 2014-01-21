Внутрішній держборг Росії за рік зріс на 9,1%

Державний внутрішній борг РФ, виражений в державних цінних паперах, в 2013 році зріс на 368 мільярда рублів (1 RUB - 0.23758 UAH), або на 9,1%, що становить 4,432 трильйона рублів на 1 січня 2014 року проти 4,064 трильйона рублів на 1 січня 2013 року, говориться в матеріалах Мінфіну РФ.

У грудні 2013 року внутрішній держборг зріс на 73,96 мільярда рублів, або на 1,7% (з 4,358 трильйона рублів на 1 грудня 2013 року).

Станом на 1 січня 2014 року борг по облігаціях федеральної позики з постійною дохідністю (ОФЗ-ПД) збільшився до 2,615 трильйона рублів з 2,248 трильйона рублів на початок минулого року.

Обсяг боргу за облігаціями федеральної позики з амортизацією боргу (ОФЗ-АД) за рік дещо знизився - до 1,046 трильйона рублів з 1,049 трильйона карбованців за станом на 1 січня 2013 року.

Борг за державними ощадними облігаціями з постійною відсотковою ставкою купонного доходу (ДСО-ППС) трохи знизився і становив 475,55 мільярда рублів проти 545,55 мільярда рублів на початок 2013 року.

Борг за державними ощадними облігаціями з фіксованою процентною ставкою купонного доходу (ДСО-ФПС) і обсяг заборгованості за облігаціями внутрішніх облігаційних позик (ОВОЗ) не змінилися і склали 132 мільярди рублів і 90 мільярдів рублів відповідно.