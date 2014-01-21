Долар на міжбанку пробив позначку 8,42 гривні

У вівторок, 21 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 8,3800/8,4200.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2473/85, котирування євро-гривні пішли вгору - 11,346+5/11,4025.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3536/38 (понеділок - 1,3542/44).

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,3700/8,3900 грн/дол. з 8,3695/8,3980 грн/дол. на 12:00.