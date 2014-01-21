Учасники форуму в Давосі включили Росію в число найменш перспективних ринків

Країни БРІКС (Бразилія, Китай, Індія, Росія) включені в число найменш перспективних ринків. Такої точки зору дотримуються інвестори, опитані Bloomberg напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Lenta.ru.

Позиції, що російський ринок має недостатньо хороші можливості для розвитку, дотримуються 27% респондентів. 29% учасників опитування так само думають про ринок Китаю, а 33% - про ринок Бразилії.

Що стосується розвинених країн, в першу чергу інвестори відзначили зміцнення економіки США. Про це Bloomberg заявили 72% опитуваних інвесторів. 49% респондентів так само оцінили ситуацію на ринку єврозони, 48% - у Японії.

В цілому, рівень оптимізму інвесторів напередодні Давосу-2014 опинився на максимальному рівні за останні п'ять років.

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