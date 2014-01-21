ЄБРР зберіг прогноз зростання економіки України

Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг виданий у листопаді 2013 року прогноз зростання економіки України на рівні 1,5% у 2014 році й показника інфляції на рівні 2,6%.

Про це йдеться в економічному огляді ЄБРР «Регіональні економічні перспективи» (Regional Economic Prospects), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Україна з середини 2012 року перебуває в рецесії, яка посилюється внутрішньополітичною нестабільністю в країні й зниженням внутрішнього споживання разом із відпливом приватного капіталу та запровадженням низки торгових обмежень із боку традиційних торгових партнерів України, - йдеться в звіті. - Водночас Україна має шанс вийти з рецесії в середньостроковій перспективі, багато в чому завдяки домовленостям із Російською Федерацією (досягнутим у грудні 2013 року - УНІАН)».

На думку аналітиків ЄБРР, інвестиційна активність в Україні в 2014 році залишиться обмеженою через монетарну політику, що проводиться в країні, й усе ще недружній діловий клімат,

«Зниження тарифів на газ для населення й деякі фінансові послаблення, зумовлені запланованими на березень 2015 року виборами президента України, можуть сформувати короткострокові умови економічного зростання, проте відсутність структурних реформ і подальше фіскальне навантаження з часом здатні посилити уразливість економіки й призвести до ще більш різкої макроекономічної волатильності в середньостроковій перспективі. В зв'язку з цим ми залишаємо незмінним наш прогноз зростання ВВП України в 2014 році на рівні 1,5%», - йдеться в звіті банку.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг свій прогноз спаду української економіки до «мінус» 0,5% за підсумками 2013 року й одночасно погіршив прогноз зростання економіки в 2014 році до 1,5% із 2,5%, озвучених у травні 2013 року. Станом на листопад, у ЄБРР зазначали, що економіка України перебуває в стані падіння, починаючи з третього кварталу 2012 року, що пов'язане з негативним впливом зовнішніх чинників, поганим бізнес-середовищем і нестабільністю внутрішньої політики. Зниження зовнішнього попиту призвело до падіння виробництва в таких ключових секторах, як машинобудування, металургія та хімічна промисловість, при цьому продовжує скорочуватися будівництво.