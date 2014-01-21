Профіцит платіжного балансу України за рік становитиме 1,8 млрд дол. - НБУ

12:46, 21 січня 2014
Фінанси
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Глава Нацбанка Украины Игорь Соркин

На відміну від попередніх двох років, за підсумками 2013 року ми очікуємо позитивне сальдо зведеного платіжного балансу України на рівні близько 1,8 млрд дол., заявив голова НБУ Ігор Соркін в інтерв'ю агентству УНІАН.

«На відміну від попередніх двох років, у 2013 році ми очікуємо позитивне сальдо зведеного платіжного балансу України - на рівні близько 1.8 млрд дол. США. По-перше, збільшився приплив капіталу за фінансовим рахунком, як у державний, так і в приватний сектор, а по-друге - істотно знизився попит на готівкову іноземну валюту з боку населення», - сказав він.

За словами голови НБУ, в 2014 році очікується покращення торгового балансу за рахунок зростання зовнішнього попиту на товари українського експорту й зниження імпортних цін на газ. Також прогнозоване зростання економічної активності в Європі та Росії сприятиме подальшому збільшенню грошових переказів в Україну.

«Крім того, очікуване в результаті зменшення зовнішньоекономічних ризиків покращення кредитних рейтингів для українських позичальників розширить їхній доступ до міжнародних ринків капіталу. Тому, за нашими прогнозами, профіцит зведеного платіжного балансу в 2014 році буде навіть більший, ніж у попередньому», - прогнозує Соркін. За його словами, це сприятиме покращенню резервної позиції.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зведеного платіжного балансу України за січень-листопад 2013 року знизився до 0,4 млрд дол. із 1,1, млрд дол. у січні-жовтні, оскільки в листопаді платіжний баланс, шостий місяць поспіль, був зведений із дефіцитом. Водночас, із початку 2013 року сальдо зведеного платіжного балансу залишалося позитивним і становило 0,4 млрд дол., проти дефіциту в 3,3 млрд дол. за аналогічний період 2012 року.

Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 раза порівняно з 2011 роком - до 4,174 млрд дол.

Золотовалютні резерви Нацбанку на 1 січня 2014 року становили 20,416 млрд дол., що на 8,53%, або на 1,604 млрд дол. більше показника на 1 грудня 2013 року в 18,812 млрд дол., зростання резервів відбулося за рахунок надходжень коштів від розміщення державних цінних паперів обсягом 3 млрд дол. Із початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол.

За підсумками 2012 року резерви Нацбанку скоротилися на 22,8% - до 24,546 млрд дол.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН-Економіка: Голова НБУ Ігор Соркін: «Поточний рік буде непростим».

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