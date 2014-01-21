Профіцит платіжного балансу України за рік становитиме 1,8 млрд дол. - НБУ

На відміну від попередніх двох років, за підсумками 2013 року ми очікуємо позитивне сальдо зведеного платіжного балансу України на рівні близько 1,8 млрд дол., заявив голова НБУ Ігор Соркін в інтерв'ю агентству УНІАН.

«На відміну від попередніх двох років, у 2013 році ми очікуємо позитивне сальдо зведеного платіжного балансу України - на рівні близько 1.8 млрд дол. США. По-перше, збільшився приплив капіталу за фінансовим рахунком, як у державний, так і в приватний сектор, а по-друге - істотно знизився попит на готівкову іноземну валюту з боку населення», - сказав він.

За словами голови НБУ, в 2014 році очікується покращення торгового балансу за рахунок зростання зовнішнього попиту на товари українського експорту й зниження імпортних цін на газ. Також прогнозоване зростання економічної активності в Європі та Росії сприятиме подальшому збільшенню грошових переказів в Україну.

«Крім того, очікуване в результаті зменшення зовнішньоекономічних ризиків покращення кредитних рейтингів для українських позичальників розширить їхній доступ до міжнародних ринків капіталу. Тому, за нашими прогнозами, профіцит зведеного платіжного балансу в 2014 році буде навіть більший, ніж у попередньому», - прогнозує Соркін. За його словами, це сприятиме покращенню резервної позиції.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зведеного платіжного балансу України за січень-листопад 2013 року знизився до 0,4 млрд дол. із 1,1, млрд дол. у січні-жовтні, оскільки в листопаді платіжний баланс, шостий місяць поспіль, був зведений із дефіцитом. Водночас, із початку 2013 року сальдо зведеного платіжного балансу залишалося позитивним і становило 0,4 млрд дол., проти дефіциту в 3,3 млрд дол. за аналогічний період 2012 року.

Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 раза порівняно з 2011 роком - до 4,174 млрд дол.

Золотовалютні резерви Нацбанку на 1 січня 2014 року становили 20,416 млрд дол., що на 8,53%, або на 1,604 млрд дол. більше показника на 1 грудня 2013 року в 18,812 млрд дол., зростання резервів відбулося за рахунок надходжень коштів від розміщення державних цінних паперів обсягом 3 млрд дол. Із початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол.

За підсумками 2012 року резерви Нацбанку скоротилися на 22,8% - до 24,546 млрд дол.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН-Економіка: Голова НБУ Ігор Соркін: «Поточний рік буде непростим».