Ціна золота різко піднялася на тлі високого попиту з Китаю

Золото дорожчає на торгах у вівторок, 21 січня, на тлі високого попиту з боку Китаю.

Лютневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex вже подорожчав на 7,3 долара, або на 0,59% - до 1247,5 долара за тройську унцію, передає ПРАЙМ.

Ряд експертів відзначають, що падіння ціни на золото в 2013 році і на початку поточного року буде стримуватися попитом з Китаю. За оцінками аналітиків Bloomberg, КНР за підсумками 2013 року стала найбільшим споживачем золота, обійшовши Індію.

Індійський попит на дорогоцінний метал дещо скоротився із-за підвищення податку на ввіз золота з 2% до 10% в січні 2012 року, щоб призупинити імпорт, який вплинув на зростання дефіциту платіжного балансу і падіння курсу рупії до долара.

Як повідомляв УНІАН, ціни на золото завершили 2013 рік найсильнішим падінням за три десятиліття на тлі поліпшення світової економіки.

Зниження цін на золото в минулому році відбулося вперше з 2000 р. Падіння склало 28% - до 1203 дол. за тройську унцію.

Ціни на срібло, в свою чергу, впали за 2013 рік на 36% - до 19,48 дол. за унцію.

Золото, як правило, розглядається інвесторами як більш надійна альтернатива нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній. Ціни на золото ростуть вже 12 років поспіль. Разом з тим у 2012 році зростання виявилося мінімальним за останні чотири роки - 7%.