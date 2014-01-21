Міндоходів у Києві вилучило 100 тис. пляшок підробленого алкоголю на 2,5 млн грн

Оперативники Головного управління Міністерства доходів і зборів у Києві вилучили напередодні нового року 100 тис. пляшок підробленої горілчаної продукції вартістю близько 2,5 млн грн, повідомили УНІАН у відомстві.

За даними міністерства, оперативники затримали вантажний автомобіль, який перевозив близько 42 тис. пляшок горілки ємністю 0,25 л.

«Незважаючи на те, що на пляшках були етикетки одного з відомих брендів, і сама горілка, і марки акцизного податку, наклеєні на пляшках, мали явні ознаки підробки, тому було прийнято рішення про вилучення вантажу», - йдеться в повідомленні.

Пізніше фахівці столичного управління Міндоходів встановили, що автомобіль завантажувався в одному з населених пунктів Київської області, де ймовірно і знаходився склад з горілчаним фальсифікатом.

«Отримавши у перші дні Нового року відповідну постанову суду, слідчі прийшли з обшуком на склад, де було вилучено ще близько 55 тис. пляшок горілки ємністю 0,5 літра з ознаками підробки», - повідомили у відомстві.

За даними ГУ Міндоходів в Києві, всього з незаконного обігу було вилучено близько 4 тис. дал підробленої горілки.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році співробітники Міндоходів вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на суму 370 млн грн.

У листопаді 2013 року співробітники ГУ Міндоходів у Києві вилучили понад 170 тис. пляшок лікеро-горілчаними виробами загальною вартістю 4,1 млн грн.