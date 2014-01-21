Центри обслуговування платників податків у Києві працюватимуть у продовженому режимі до 10 лютого

Головне управління Міністерства доходів і зборів України в Києві продовжило до 10 лютого 2014 року режим роботи центрів обслуговування платників податків районних державних національних інспекцій з 09.00 до 20.00 з метою забезпечення своєчасної подачі податкової звітності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, столичні центри обслуговування платників податків працюватимуть у будні без перерви на обід.

«З метою забезпечення комфортної подачі столичними платниками податків місячної, квартальної і річної податкової звітності з 15 січня 2014 року Головним управлінням Міндоходів у Києві продовжено режим роботи у будні Центрів обслуговування платників районних ДПІ з 09:00 до 20:00», - зазначається у повідомленні.

При цьому Центр обслуговування платників ГУ Міндоходів у місті Київ працює у звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, у новорічні і різдвяні святкові дні центри обслуговування платників податків працювали у черговому режимі 2, 3, 4 і 6 січня 2014 року, і були закриті 1, 5 і 7 січня.

Довідка УНІАН. Столичні центри обслуговування платників податків Міндоходів у звичайному режимі працюють з 9.00 до 18.00 у понеділок, середу, п'ятницю і з 9.00 до 20.00 у вівторок і четвер. У суботу столичні центри працюють з 9.00 до 16.00, а неділя — вихідний день.