Експерти: держбюджет-2014 завищений і не враховує економічні реалії

Показники доходів держбюджету на 2014 року завищені і не враховують поточні економічні реалії, вважають експерти «Альфа-Банку» (Україна) та UniCredit Bank.

«Зростання доходів держбюджету-2014 на 16,5% є дуже амбітним завданням навіть в умовах прикладеного до нього оптимістичного макроекономічного прогнозу. Швидше за все, в 2014 році держбюджет буде істотно недовиконаний за доходами - як і в 2013 році», - йдеться в звіті «Альфа-Банку», текстом якого володіє УНІАН.

На думку експертів банку, з урахуванням можливості фінансування бюджету за рахунок підтримки Нацбанку і передбачуваних кредитів від Російської Федерації, дефіцит держбюджету в 2014 році очікується на рівні 5% ВВП. У той же час, експерти не виключають, що цей прогноз буде підвищено протягом року в міру появи нових передвиборних ініціатив.

За оцінками банку, доходи держбюджету 2014 року перевищують фактичні показники 2013 року на 16,5%, витрати - на 10,9%, а рівень дефіциту відповідає близько 4,6% прогнозованого ними обсягу ВВП України в 2014 році. Також експерти банку відзначили, що середньорічний ріст мінімальної зарплати у 2014 році повинен скласти 8,1%, тоді як в 2013 році він дорівнював 5%.

«Прийняття урядового документа було непрозорим, в той час як економічні передумови, що лежать в основі бюджетних розрахунків, не враховують реалії економічних і політичних слабкостей країни», - йдеться у звіті UniCredit Bank, текстом якого володіє УНІАН.

Експерти банку припускають, що бюджет та його супутні законодавчі положення будуть переглянуті неодноразово протягом року, оскільки цей фінансовий план є «вельми суперечливим».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік". Згідно із законом, доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн або 35% ВВП, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн. Згідно з перехідними положеннями закону, він набуде чинності з 1 січня 2014 року.