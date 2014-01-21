Японія поборола дефляцію, але побоюється її повернення

Японія, судячи з усього, на даний час позбулася дефляції, сказав у вівторок міністр економіки Акіра Амарі, але попередив, що ризик її повернення виключити не можна, оскільки регулятори продовжують підтримувати зростання, передає Рейтер.

Амарі сказав, що важливо, аби зарплати зростали швидше за споживчі ціни, додавши, що буде уважно стежити за щорічними переговорами про зарплати, які відбудуться навесні цього року.

Агресивна стимулююча бюджетна та монетарна політика, що проводиться Токіо в останній рік, призвела до відродження третьої світової економіки.

Однак зростання капітальних видатків і зарплат виявилося повільнішим за зростання економіки, що змусило деяких аналітиків засумніватися в тому, що інфляція зможе піднятися до орієнтиру Банку Японії - 2% річних.

Коментарі міністра економіки з'явилися, коли Центробанк почав дводенне засідання, на якому, ймовірно, збереже масштабну програму стимулів незмінною, розсудивши, що економіка на шляху до 2-відсоткової інфляції.

"На сьогоднішній день можна сказати, що ми позбавилися від дефляції. Однак проблема в тому, що немає гарантій, що ми не повернемося до дефляції", - сказав міністр після засідання уряду.

Банк Японії збільшив скуповування держборгу і ризикованих активів майже рік тому, реформувавши монетарну політику, щоб побороти 15-річну дефляцію і досягти інфляційного орієнтира протягом двох років.

З тих пір споживча інфляція прискорилася до 1%, зміцнивши надії на те, що остаточна мета досяжна.

Тим не менше, деякі члени Банку Японії вважають, що дворічний термін для цього надмірно оптимістичний і необхідно змінити його.