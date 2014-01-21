МВФ покращив прогноз світового зростання економіки

Міжнародний валютний фонд дещо покращив прогноз світового економічного зростання до 3,7% у 2014 році за рахунок покращення економічної ситуації в розвинених країнах, йдеться в Огляді світової економіки, опублікованому на сайті Фонду.

Раніше, в жовтні 2013 року, МВФ прогнозував зростання світової економіки на рівні 3,6%.

«Як очікується, економічна активність зросте в 2014 і 2015 роках – переважно за рахунок відновлення розвинених економік – і зумовить зростання в 3,7% у 2014 році з подальшим збільшенням цього показника до 3,9% у 2015 році», - йдеться в огляді.

Така оцінка співпадає з раніше опублікованим оглядом Світового банку, що також прогнозує зростання світової економіки в основному за рахунок відновлення економік розвинених країн.

При цьому в МВФ зазначають, що прогноз зростання світового ВВП на 2015 рік не змінювався й залишився на рівні, визначеному в жовтні 2013 року. Більш того, у Фонді підкреслюють, що, незважаючи на прогнозоване зростання, ризики спаду економіки залишаються достатньо вірогідними.

«У розвинених економіках економічні розриви залишаються значними, й тому їх монетарна політика має бути відповідною ситуації при збереженні фіскальної консолідації. В країнах, що розвиваються, основоположним чинником зростання стане зовнішній попит розвинених країн, тоді як внутрішнє споживання як і раніше залишиться слабким», - йдеться в огляді.

При цьому аналітики МВФ зазначають, що в низці країн можливе запровадження заходів монетарної підтримки, а в інших – розвиток близький до потенціалу, й тому подальше зростання можливе лише за умови проведення структурних реформ. За прогнозами МВФ, зростання економіки в країнах, що розвиваються, становитиме в 2014 році загалом 5,1% - в основному за рахунок зростання економіки Китаю та Індії. Водночас у країнах Центральної та Східної Європи зростання буде меншим – 2,8%, а в державах СНД – 2,6%.

Водночас зростання економіки США, за оцінками МВФ, становитиме 2,8%, зростання економіки єврозони - 1% із подальшим зростанням до 1,4% у 2015 році, Японії – 1,7% у 2014 і 2015 роках.

Як повідомляв УНІАН, раніше Світовий банк також вийшов із прогнозом світової економіки і вперше за 5 років оцінив можливе зростання на рівні 3,2% у 2014 році з подальшою стабілізацією цього показника на рівні 3,4-3,5% переважно за рахунок відновлення економік розвинених країн.

Як підкреслили у Світовому банку, для розвинених країн питання фіскальної консолідації або політичної нестабільності більше не матимуть критичного значення. Більш того, загальне зростання розвинених країн буде багато в чому обумовлене зростанням економіки США, яка, як очікується, зросте на 2,8% у 2014 році, тоді як у 2013 році економічне зростання США становило 1,8%. Зростання єврозони становитиме 1,1% у 2014 році й досягне 1,5% до 2016 року.

Наприкінці грудня 2013 року Міжнародний валютний фонд прогнозував спад економіки України за підсумками 2013 року на 0,3% і погіршив прогноз зростання в 2014 році до 1%, тоді як у жовтні 2013 року прогнозував зростання на 0,4% у 2013 році і на 1,5% у 2014 році.