Сервісні центри Міндоходів у період звітності працюватимуть «до останнього відвідувача»

Міністр доходів і зборів Олександр Клименко доручив керівникам Головних управлінь міністерства в регіонах створити максимально зручні умови для подачі річних податкових декларацій та забезпечити роботу центрів обслуговування платників податків у посиленому режимі – «до останнього відвідувача» - з метою уникнення зайвого ажіотажу, черг і незручностей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

«Як відомо, в перші два місяці року платникам податків необхідно подавати звітність за окремими видами податків, як за попередній звітний місяць, так і за рік, - нагадали в прес-службі. – Крім того, продовжується кампанія з декларування доходів громадян, триманих у 2013 році. Саме тому кількість відвідувачів у центрах обслуговування платників податків різко зростає».

Крім того, за дорученням міністра буде створено додаткові місця реєстрації податкової звітності й усі умови для того, щоб за необхідності надати всім бажаючим консультаційні послуги, зокрема щодо заповнення звітності. Там, де буде зафіксовано велику кількість платників податків, Клименко доручив організувати попередній запис на день і годину подачі звітності або отримання ключа цифрового підпису.

«Хотів би звернутися до платників податків із проханням своєчасно, не відкладаючи на останній день, подати звітність. Це заощадить час як тим, хто звітує, так і фахівцям Міндоходів», - цитує міністра прес-служба.

За інформацією міністерства, загалом за 20 днів січня кількість відвідувачів центрів із обслуговування платників податків становила майже 2 млн, що на 350 тис. більше показника грудня 2013 року.

Водночас у Міндоходів нагадали, що платники податків можуть скористатися сервісом електронного декларування, яке позбавляє декларанта необхідності відвідувати органи Міндоходів. Скористатися можливостями електронного декларування можна за наявності програмного забезпечення та електронного цифрового підпису, отримати який можна безкоштовно в Акредитованих центрах сертифікації ключів.

Читайте такожУкраїнці вже задекларували 1 млрд грн доходів за 2013 рікЯк повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України розробило перелік критеріїв зразкового платника податків і Програму підтримки таких платників податків. Згідно з документом, зразковими вважаються платники податків, які виробляють продукцію на митній території України та які знаходяться на загальній системі оподаткування, що включає сплату ПДВ. Крім того, існує низка додаткових критеріїв для отримання статусу «зразкового платника податків». У їх числі – своєчасна подача звітності, відсутність боргу перед бюджетом, наявність не менше 50 найнятих робітників, середня зарплата яких не менше ніж у 5 разів перевищує встановлений законом мінімум. Обов'язковою є й відповідність платника податків критеріям автоматичного відшкодування ПДВ.

Із 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування громадянами доходів, отриманих у 2013 році. За 20 днів січня громадяни України задекларували близько 1,1 млрд грн доходів.