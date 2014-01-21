Котирування гривні до долара на міжбанку змінилися незначно

У вівторок, 21 січня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,4000/8,4150 грн/дол. з 8,4000/8,4130 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на час закриття торгів підвищилися до 11,3640/11,3885 грн/євро з 11,3690/11,3905 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3520/1,3560.

Щодо російського рубля котирування гривні на час закриття торгів знизилися до 0,2477/0,2485 грн/рубль з 0,2475/0,2482 грн/рубль на 12:00.

У Росії курс долар-рубль збільшився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,9775 (+0,4500).

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 січня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,3700/8,3900 грн/дол., щодо євро – на рівні 11,3410/11,3720 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,2484/0,2489 грн/рубль.