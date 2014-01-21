Індекс ділових очікувань в Україні помітно знизився

Індекс ділових очікувань керівників підприємств України в четвертому кварталі 2013 року знизився на 2,4 п.п. до 111,4%, повідомила прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Асоціація наводить результати опитування ділових очікувань керівників підприємств, проведеного Національним банком України наприкінці 2013 року, в якому респонденти оцінювали перспективи розвитку своїх підприємств протягом 2014 року.

Згідно з опитуванням, поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств як хороший оцінили 16,6% опитаних керівників, як задовільний - 65,7%, як поганий - 17,8%. При цьому покращення фінансового стану підприємств протягом найближчого року очікують 29,5% респондентів, і лише 13,6% допускають його погіршення. Серед чинників, які найбільше обмежують здатність підприємств збільшувати виробництво, традиційно вказуються дуже високі ціни на енергоносії, недостатність обігових коштів і висока конкуренція.

Більшість опитаних компаній констатують відсутність проблем із проведенням операцій із коштами, розміщеними на банківських рахунках (так вважають 95,2% респондентів).

Опитування показало, що частка респондентів, які прогнозують підвищення потреби в запозиченнях у першому кварталі 2014 року, зросла на 4,1 п.п. - до 29,5%. Залучати банківські кредити планують 42,9% опитаних керівників підприємств. До найвпливовіших чинників, які змушують підприємства відкладати використання кредитних послуг банків, належать високі ставки за кредитами й жорсткі вимоги до вартості застави.

Як повідомляв УНІАН, індекс ділових очікувань керівників підприємств України в третьому кварталі 2013 року знизився на 0,6 п.п. до 113,8% із 114,4% у попередньому кварталі.

За інформацією Нацбанку, щоквартальне опитування щодо ділових очікувань проводиться серед керівників підприємств України, в опитуванні беруть участь представники підприємств із усіх регіонів країни, що представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників. Результати опитування відображають думки респондентів - керівників підприємств України і не є оцінками Національного банку України.