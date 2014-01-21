У бюджеті-2014 передбачені позики на 163,501 млрд грн

Закон про держбюджет на 2014 рік передбачає обсяг державних запозичень у розмірі 163,501 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з оприлюдненими додатками до закону про держбюджет на 2014 рік, внутрішні запозичення передбачено в розмірі 111,320 млрд грн, зовнішні - 52,181 млрд грн, або 6,5 млрд дол. за курсом Національного банку України. Таким чином, передбачувана сума зовнішніх позик майже вдвічі менша суми кредиту від Російської Федерації, отримання якого очікувалося на початку поточного року.

Читайте такожЕксперти: держбюджет-2014 завищений і не враховує економічні реаліїТакож повідомляється, що 157,312 млрд грн позик передбачено за загальним фондом держбюджету, 6,189 - за спеціальним. Фактичні дані за залученими позиками до держбюджету за 2013 рік в цілому, за загальним і спеціальним фондом, поки не оприлюднено. Водночас, згідно з даними Держказначейства про обсяги позик за загальним фондом, у 2013 році до держбюджету надійшло 156,938 млрд грн. Таким чином, приріст позик за загальним фондом держбюджету порівняно з фактичними даними 2013 року становить 347,7 млн грн, або 0,2%.

За інформацією на сайті Міністерства фінансів України, закон про держбюджет на 2013 рік передбачав обсяг держзапозичень на 2013 рік у розмірі 135,531 млрд грн, у т.ч. внутрішні позики на 92,863 млрд грн, зовнішні - на 42,668 млрд грн. Згідно зі змінами до закону, внесеними у грудні 2013 року, держпозики були збільшені на 19,396 млрд грн. Таким чином, у порівнянні з торішніми плановими показниками приріст обсягів позик на 2014 рік становить 8,574 млрд грн, або 5,53%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, опубліковано закон "Про Державний бюджет України на 2014 рік". Згідно з законом, доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн. Згідно з перехідними положеннями закону, він вступає в дію з 1 січня 2014 року.

На засіданні українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів Росії і України Володимира Путіна та Віктора Януковича 17 грудня було прийнято рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів.

Україна отримала перший транш від Росії в розмірі 3 млрд дол. у рамках наданого кредиту 24 грудня шляхом розміщення дворічних єврооблігацій зовнішньої позики з погашенням у грудні 2015 року за ставкою дохідності 5% річних.

Як заявляв прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів 25 грудня, Росія здійснить черговий викуп українських євробондів на 12 млрд дол. на початку 2014 року.