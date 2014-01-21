Експерти: позитивний ефект від загального декларування доходів виявиться через 3-7 років

Запровадження системи загального декларування доходів в Україні підвищить загальну грамотність громадян і дасть імпульс до розвитку системи страхування життя і приватних пенсійних фондів у перспективі 3-7 років.

Про це в коментарі УНІАН сказали екс-заступник голови Національного банку Олександр Савченко і директор програм «Економічна політика і бізнес» Українського інституту публічної політики Ільдар Газізуллін.

«Зараз у нас працедавець платить за працівника, і працівник навіть не уявляє, які податки платяться і куди. А ми можемо виправити ситуацію, коли працівник буде сам платити. Тоді може, до речі, пішло б страхування життя і розвиток системи приватних пенсійних фондів і формування довгого ресурсу», - сказав Савченко.

Читайте такожУкраїнці вже задекларували 1 млрд грн доходів за 2013 рікУ свою чергу, Газізуллін зазначив, що декларування матиме «навчальний ефект». «Тобто громадяни зрозуміють, що вони даватимуть державі гроші для того, щоб держава надавала їм якісь послуги. Крім того, таким чином розшириться податкова база за рахунок фізичних осіб. І позитивні наслідки будуть у майбутньому – в перспективі 3-5-7 років», - переконаний експерт. При цьому він зазначив, що миттєвого припливу коштів від запровадження загального декларування чекати не варто.

Цю думку поділяє і Савченко. На його думку, не виключені ситуації, коли люди помилятимуться в деклараціях і їм буде потрібно масштабну консультаційну допомогу. «Дуже широка база даних і можливі мільйони помилок. А це відразу створює якийсь корупційний момент. У зв'язку з цим буде правильно одночасно із запровадженням декларування запровадити мораторій, наприклад, на штрафні санкції за помилки в деклараціях і провести велику роз'яснювальну роботу», - наголосив Савченко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2013 року Міністерство доходів і зборів представило концепцію системи загального декларування в Україні, що передбачає встановлення порога доходів громадян, обов'язкового до декларування, в розмірі не менш як 120 мінімальних заробітних плат за рік – близько 156 тис. грн. Декларації також доведеться подавати тим, хто володіє майном вартістю 1 200 мінімальних зарплат - 1,56 млн. грн.

Водно час цифри не є остаточними і можуть бути збільшені в ході суспільного обговорення концепції. Крім того, обговоренню підлягає перелік категорій громадян, для яких декларування буде необов'язковим, а також перелік декларованого майна.

У прес-службі Міндоходів зазначили, що в основу концепції реформ покладено кращий досвід декларування доходів та адміністрування податку на доходи фізосіб, сформований разом з аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers.

У Міндоходів закликали експертну спільноту і громадськість активніше долучатися до обговорення концепції з метою вибрати найбільш оптимальну модель декларування доходів для України.