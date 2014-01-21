Чистий прибуток Johnson & Johnson за рік зріс на 27,4%

Чистий прибуток американської компанії Johnson & Johnson (J&J), найбільшого в світі виробника товарів для здоров'я, лікарських засобів і медичного обладнання, за підсумками 2013 року збільшився на 27,4% у порівнянні з 2012 роком і склав 13,83 мільярда доларів, повідомляє Прайм з посиланням на прес-реліз компанії.

У перерахунку на одну звичайну акцію чистий прибуток зріс до 4,81 долара з 3,86 долара за 2012 рік. Продажі J&J за звітний період зросли на 6,1% - до 71,31 мільярда доларів.

За підсумками четвертого кварталу 2013 року чистий прибуток компанії зріс на 37,1% - до 3,52 мільярда доларів. У перерахунку на одну звичайну акцію прибуток склав 1,23 долара проти 0,91 долара за підсумками жовтня-грудня 2012 року. Аналітики очікували показник на рівні 1,2 долара за акцію. Продаж J&J збільшилися за підсумками кварталу на 4,5% - до 18,35 мільярда доларів.

"J&J в 2013 році показала сильні результати завдяки блискучим показниками фармацевтичного бізнесу, а також силі ключових брендів", - заявив генеральний директор компанії Алекс Горський, чиї слова наводяться в прес-релізі.

Заснована в 1886 році фірма J&J об'єднує 230 компаній у більш ніж 175 країнах. Російський підрозділ компанії - діюче з 1992 року ТОВ "Джонсон & Джонсон" - включає наступні підрозділи: "Джонсон & Джонсон Медікал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вістакон". Серед найбільш відомих торгових марок - johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.